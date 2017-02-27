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27 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    27.02.2017

    27 Şubat 2017 Pazartesi 20:21
    Bu haber 151 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    NACİYE ÇAKIROĞLU
    Tekke dereköyü halkından merhum Mehmet ÇAKIROĞLU'nun eşi, Tekke dereköyü muhtarı Ahmet ÇAKIROĞLU ve Gülden AKKAN'ın annesi, Hülya, Güldane ve Yusuf ÇAKIROĞLU'nun babaanneleri, Nermin, Necla, Fatih AKKAN'ın anneannesi;

    Cenazesi bugün Tekke dereköyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Tekke dereköyü mezarlığına defnedilecektir.

    FATMA ŞENER

    Beşkavaklar mahallesi halkından Bolu İmam Hatip Lisesi kurucu müdürü (merhum) Ömer ŞENER'in eşi, Hacer ZORLU'nun annesi, Fahri ZORLU'nun kayınvalidesi, Musap Medeni ZORLU, Muhammet Muaz ZORLU ve Nurefşan ZORLU'nun anneanneleri, Huri KALAYCI ve Nezaket ÖZCAN'ın kardeşi;

    Cenazesi bugün Beşkavaklar yeni camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası paşaköy mezarlığına defnedilecektir.

    HALİL AYKUT

    Kaynaşlı Dipsizgöl köyü halkından, Veysel, Mehmet ve Sabri AYKUT'un abileri, Hacer AYKUT'un eşi;

    Cenazesi bugün Kaynaşlı Dipsizgöl merkez camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    CEMİLE TAŞDEMİR

    Sümer mahallesi halkından Bolunun eski esnaflarından Nail TAŞDEMİR'in eşi, Hasan, Halit, Nail, Ugur TAŞDEMİR'in anneleri;

    Cenazesi bugün Sümer mahallesi 2.Sümer camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    SAKİNE KAYACAN

    Büyükcami mahallesi halkından Hakkı KAYACAN'ın eşi, (merhum) Mustafa ve Melek YILMAZ'ın kızları, Selçuk, Haluk, Turgut KAYACAN ve Sema GÖKÇE'nin anneleri, Yasemin ve Nalan KAYACAN'ın kayınvalideleri Cafer GÖKÇE'nin kayınvalidesi, Ece, Esin, Aslıhan, Ceren, Can, Selin ve Müge'nin babaanneleri;

    Cenazesi bugün Bahcelievler mahallesi lale sokakdaki evinden alınarak camlı camii'nde kılınacak öğle ve ikindi namazından sonra öksüz tekke camii'sinin yanındaki mezarlığa defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 27.02.2017

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