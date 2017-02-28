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28 Şubat 2017 Salı
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    28.02.2017

    28 Şubat 2017 Salı 20:34
    Bu haber 243 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    HATİCE KORKMAZ
    Mudurnu ilçesi Cuma köyü halkından (merhum)hacı Mehmet KORKMAZ'ın eşi, Durmuş KURKMAZ ve Münire ŞENOL'un anneleri, Sedat ŞENOL'un kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Cuma köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Saat  10:00'da Berk köyü Bahçeli mahallesinden araç kaldırılacaktır.

    İSMAİL KEKLİKCİ

    Seben ilçesi Gökhaliller köyü halkından, Emine KEKLİKCİ'nin eşi, Mustafa, Mehmet KEKLİKCİ'nin babaları, Ayşe ve Lütfiye KEKLİKCİ'nin kayınpederi, Feryal, Özden, Nermin, Figen, Erdal ve Caner KEKLİKCİ'nin dedeleri;

    Cenazesi bugün Seben Gökhaliller köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    FATMA ÖNAL

    Tarakçı köyü halkından (merhum) Abdulkerim ÖNAL'ın eşi, Ayhan, Burhan ÖNAL, Şerif ATALAY ve Şeref AYDIN'ın anneleri, Alim ATALAY ve İsmail AYDIN'ın kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Tarakçı köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    HÜSEYİN TUNCER

    Topardıç köyü halkından, Hatice TUNCER'in eşi, Ayşe BAYRAK ve Hızır TUNCER'in babaları, İbrahim, Sadullah BAYRAK,Zafer ve Savaş TUNCER'in dedeleri;

    Cenazesi bugün Aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 28.02.2017

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