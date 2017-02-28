HATİCE KORKMAZ
Mudurnu ilçesi Cuma köyü halkından (merhum)hacı Mehmet KORKMAZ'ın eşi, Durmuş KURKMAZ ve Münire ŞENOL'un anneleri, Sedat ŞENOL'un kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Cuma köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Saat 10:00'da Berk köyü Bahçeli mahallesinden araç kaldırılacaktır.
İSMAİL KEKLİKCİ
Seben ilçesi Gökhaliller köyü halkından, Emine KEKLİKCİ'nin eşi, Mustafa, Mehmet KEKLİKCİ'nin babaları, Ayşe ve Lütfiye KEKLİKCİ'nin kayınpederi, Feryal, Özden, Nermin, Figen, Erdal ve Caner KEKLİKCİ'nin dedeleri;
Cenazesi bugün Seben Gökhaliller köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FATMA ÖNAL
Tarakçı köyü halkından (merhum) Abdulkerim ÖNAL'ın eşi, Ayhan, Burhan ÖNAL, Şerif ATALAY ve Şeref AYDIN'ın anneleri, Alim ATALAY ve İsmail AYDIN'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Tarakçı köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HÜSEYİN TUNCER
Topardıç köyü halkından, Hatice TUNCER'in eşi, Ayşe BAYRAK ve Hızır TUNCER'in babaları, İbrahim, Sadullah BAYRAK,Zafer ve Savaş TUNCER'in dedeleri;
Cenazesi bugün Aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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