BULTAN ARICI
Elmalık köyü halkından, (Merhum) Cevat ve Nimet ARICI'nın oğlu, (Merhume) Sevim ARICI'nın eşi, (Merhume) Semehat BAYKAL ve Ali ARICI'nın kardeşi, Yasemin SÜMEN'in babası, Ekrem SÜMEN'in kayınpederi;
Cenazesi bugün Elmalık köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA BİLEN
Kızılağıl köyü sakinlerinden (Merhume) Hacı Emine BİLEN'in eşi, (Merhum) Mehmet BİLEN, (Merhume) Ayşe YILMAZ ve Fatma KARAGÖZ'ün babaları, Mustafa, Levent, Bülent BİLEN'in dedeleri, Hacı;
Cenazesi bugün Borazanlar camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası kızılağıl köyü mezarlığına defnedilecektir.
NAZİFE ÇINAR
Kıbrıscık ilçesi Belen köyü Çarıklar mahallesi sakinlerinden (Merhum) Hasan Hüseyin ÇINAR'ın eşi, Katibe, Nezaket, Aynur, Nejla ve Kamile'nin anneleri, Şaban YAMAN ve Musa GÜLEN'in kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Belen köyü çarıklar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
YASEMİN ÇAVUŞOĞLU
İsmail ÇAVUŞOĞLU'nun eşi, (Merhum) Hayri ve Neriman YANARDAĞ'ın kızı, İlkay YANARDAĞ'ın ablası, Buse ÇAVUŞOĞLU'nun annesi;
Cenazesi bugün Karacaağaç mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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