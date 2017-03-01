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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    01.03.2017

    01 Mart 2017 Çarşamba 23:11
    Bu haber 223 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    BULTAN ARICI

    Elmalık köyü halkından, (Merhum) Cevat ve Nimet ARICI'nın oğlu, (Merhume) Sevim ARICI'nın eşi, (Merhume) Semehat BAYKAL ve Ali ARICI'nın kardeşi, Yasemin SÜMEN'in babası, Ekrem SÜMEN'in kayınpederi;

    Cenazesi bugün Elmalık köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    MUSTAFA BİLEN

    Kızılağıl köyü sakinlerinden (Merhume) Hacı Emine BİLEN'in eşi, (Merhum) Mehmet BİLEN, (Merhume) Ayşe YILMAZ ve Fatma KARAGÖZ'ün babaları, Mustafa, Levent, Bülent BİLEN'in dedeleri, Hacı;

    Cenazesi bugün Borazanlar camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası kızılağıl köyü mezarlığına defnedilecektir.

    NAZİFE ÇINAR

    Kıbrıscık ilçesi Belen köyü Çarıklar mahallesi sakinlerinden (Merhum) Hasan Hüseyin ÇINAR'ın eşi, Katibe, Nezaket, Aynur, Nejla ve Kamile'nin anneleri, Şaban YAMAN ve Musa GÜLEN'in kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Kıbrıscık Belen köyü çarıklar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    YASEMİN ÇAVUŞOĞLU

    İsmail ÇAVUŞOĞLU'nun eşi, (Merhum) Hayri ve Neriman YANARDAĞ'ın kızı, İlkay YANARDAĞ'ın ablası, Buse ÇAVUŞOĞLU'nun annesi;

    Cenazesi bugün Karacaağaç mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir. 

    Anahtar Kelimeler: 01.03.2017

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