GÜLLÜ ÇALIŞKAN
Karaköy yukarı mahallesi halkından Mustafa ÇALIŞKAN'ın eşi, Emine ÖZKAN, Mehmet ÇALIŞKAN, Ayşe YILMAZ, Bolu belediyesi eski çalışanlarından İsmail ÇALIŞKAN, çimento fabrikası çalışanlarından Hasan Sabri ÇALIŞKAN, AİBÜ tıp fakültesi çalışanlarından Cevat ÇALIŞKAN'ın anneleri;
Cenazesi bugün Karaköy yukarı mahallesi camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karaköy mahalle mezarlığına defnedilecek.
AFER CANKURTARAN
Seben Musasofular köyü halkından Firdevs CANKURTARAN'ın eşi, Cefer CANKURTARAN, Necmiye ARABACIOĞLU VE Ayşe BOZ'un babaları;
Cenazesi bugün Musasofular köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecek.
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