Sarıcalar mahallesi halkından (merhum)Cafer DEMİREL'in eşi, Erdal DEMİREL,Fatma ERDOĞAN, Yavuz KASAPOĞLU, Fahriye DİNÇER'in anneleri, Sedef DEMİREL, Leyla KASAPOĞLU, Mehmet DİNÇER ve Oktan ERDOĞAN'ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Sarıcalar mahalle camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Sarıcalar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

LEVENT AYDIN

Tatlar köyü Ocuklar mahallesi halkından (merhum)Hayrettin AYDIN ve Rafiye TEMEL'in oğlu, Meral AYDIN'ın eşi, Rahmi TEMEL'in damadı, Enes, Azra ve Sıla AYDIN'ın babaları, Fatma DEMİREL, Ebru ve Merve TEMEL'in kardeşleri, Bolkar firmasında şoförlük yapan;

Cenazesi bugün Tatlar köyü Ocuklar mahallesi camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

SEBİLE SINMAZ

Tetemeçele köyü halkından Raşit SINMAZ'ın eşi, Sercan,Serkan SINMAZ, Dilek BAKİ ve Gülşen Çavunt'un anneleri;

Cenazesi bugün Tetemeçele köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

ŞEVKİ ŞENTÜRK

Avdan köyü halkından (merhum)İbrahim ŞENTÜRK ve (merhume)Huri ŞENTÜRK'ün oğlu, İfakat ŞENTÜRK2ün eşi,İbrahim,İsmail ŞENTÜRK ve Emine YILMAZ'ın babaları;

Cenazesi bugün Avdan köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 11:30'da Sümer merkez camii önünden araç kaldırılacaktır.