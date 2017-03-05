EMİNE CENGİZ
Yazıören köyü halkından (merhum) Arif CENGİZ'in eşi, Sabri CENGİZ'in annesi, Ayşe CENGİZ'in kayınvalidesi, Sevgi, Selami, Selin CENGİZ'in babaanneleri;
Cenazesi bugün Köroğlu mahallesi aydınlar sokak ptt evlerinden alınarak yazıören köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUHSİN SİNAN
Alıçören köyü halkından Nebehat SİNAN'ın eşi, Güler KÖK, Ahmet SİNAN, Ertuğrul SİNAN ve Gülşen TAŞ'ın babaları, Veysel TAŞ'ın kayınpederi, Alim ATALAY, (merhum) İlhan ATALAY,(merhum) Ahmet Turan ATALAY'ın enişteleri, (merhum) Ali SİNAN, (merhum) Emine BİÇER ve Hatice ÖZTOZAN'ın kardeşleri;
Cenazesi bugün Alıçören köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
VEYSEL KAYGUSUZ
Bahçelievler mahallesi halkından (merhum) Hatice KAYGUSUZ'un eşi, Ruhi KAYGUSUZ, İbrahim KAYGUSUZ ve Şeref ÖZCAN'ın babaları, (merhum) Nevin KAYGUSUZ, Kadriye KAYGUSUZ ve Seyfi ÖZCAN'ın kayınpederi, İl Sağlık Müdürlüğünden emekli;
Cenazesi bugün siteler camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası paşaköy mezarlığına defnedilecektir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!