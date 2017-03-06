EMİNE MACİT
Seben ilçesi Susuz köyü halkından, Abdullah MACİT'in eşi (merhum) Emine MACİT, Durkadın ÖZTÜRK ve Zeyneti İDE'nin anneleri;
Cenazesi bugün Susuz köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FATMA İLHAN
Sağlık mahallesi halkından, Neşe CANER, Hülya TEKİNEL ve Burcu YAVAŞ'ın anneleri, Mesut CANER, Ömer TEKİNEL ve Selami YAVAŞ'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Derıyeri Mengencik köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Darıyeri Mengencik köyü kahveci mahalle mezarlığına defnedilecektir.
NİMET CİVELEK
Hıdırşeyhler köyü halkından (merhum) Mehmet CİVELEK'in eşi, Selami CİVELEK, Saime CİVELEK ve Saniye ÖZKAN'ın anneleri, İbrahim CİVELEK ve Ayhan ÖZKAN'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Hıdırşeyhler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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