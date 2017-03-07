



İBRAHİM YAŞIN

Yukarı çarşı esnaflarından (merhum) Niyazi YAŞIN ve (merhume) Müzeyyen YAŞIN'ın oğulları, (merhum) Rıza YAŞLI ve (merhume) Kadriye YAŞLI'nın damadı, emekli öğretmen İffet YAŞIN'ın eşi, Altu YAŞIN ve Arzu KURŞUN'un babası, Muhittin KURŞUN ve Nurdan YAŞIN'ın kayınpederi, Bartu KURŞUN, Berkay KURŞUN ve Dora YAŞIN'ın dedesi, Sabri YAŞIN ve Muhsine UÇAR'ın abisi, Milli Eğitimden emekli;

Cenazesi bugün Büyük camiide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yukarısoku mezarlığına defnedilecektir.