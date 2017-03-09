





ALİ TOPCUOĞLU

Bahçelievler mahallesi halkından, Gülseren TOPCUOĞLU'nun eşi, DSİ'den emekli (merhum) Erol ve Şeyda TOPCUOĞLU'nun oğlu, Abdullah ve Kerem Cem TOPCUOĞLU'nun babaları, Yasemin, Mahire ve Filiz TOPCUOĞLU'nun abileri, Özel İdare İl genel sekreteri;

Cenazesi bugün Bahçelievlerdeki evinden alınarak camlı camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

ŞERİFE KARAKAYA

Kındıra köyü halkından (merhum) Kemal KARAKAYA'nın eşi, Kemal KARAKAYA ve Ayşe YURTÇU'nun anneleri;

Cenazesi bugün Kındıra köyü merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.