AYŞE ERTEM
Kıbrıscık Alan Borucak köyü sakinlerinden (Merhum) Hasan ERTEM'in eşi, Münevver GÖREN, Ariye GÜLER, Satılmış YÜCEL, Eyüp ERTEM'in anneleri, Hatice BAYRİ, Selim ÇAĞLI'nın kardeşleri;
Cenazesi bugün Balcı camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL AKDOĞAN
Tekke Yenipelitcik köyü Fırınlık mahallesi sakinlerinden Hatice AKDOĞAN'ın eşi, Cemal, İsmail, Kemal, Ayhan AKDOĞAN, Meliha ÇAKIROĞLU, Hacer ŞEN'in babaları;
Cenazesi bugün Tekke Yenipelitcik köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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