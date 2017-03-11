HATİCE YANIK
Tekke Işıklar köyü halkından (merhum) Hasan YANIK'ın eşi, Hasan, Kemal YANIK'ın annesi, Ramazan, Selma ve Sema'nın babaannesi, Durkadın ve Rahime'nin kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Tekke Işıklar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
AHMET ERKAN
Kındıra köyü Arıklar mahallesi halkından Müşerref ERKAN'ın eşi, Yusuf, İbrahim ERKAN, Huri BİÇER ve Hatice ŞİŞLİOĞLU'nun babası;
Cenazesi bugün Kındıra köyü Arıklar mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
KEMAL KÜSEN
Seben ilçesi Bakırlı köyü halkından (merhum) Hayriye KÜSEN'in eşi, Cemal KÜSEN, Ayşe YILDIRIM ve Gülümser ERTEN'in babası;
Cenazesi bugün Sağlık mahallesi küplüce camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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