Tayibe DÜNDAR'ın eşi, Kamile, Nermin, Yasemin, Songül ve Özlem'in babaları, Erhan BEYKOZ, Nazım İLGİ, Mehmet BİLGİN ve Erol ERKİN'in kayınbabaları, Yaşar ve Yavuz DÜNDAR'ın amcaları, Dursun, Şinasi ve Şemsi YAŞAR'ın enişteleri, Niğde eşrafından emekli başkomiser,

Cenazesi bugün Paşaköy Mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.