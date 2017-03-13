





KEZBAN KURT





Karacaağaç mahallesi sakinlerinden (Merhum) Satılmış KURT'un eşi, Mehmet, Akif, Adil KURT, Yeter ÇUFAOĞLU, Zekiye TAŞÇI, Fatime ÇOLAKVERMİŞ'in anneleri, Kadir KURT'un yengesi, Mustafa KURT'un babaannesi;





Cenazesi bugün Zonguldak ili Devrek ilçesi Sabunlar köyü Ayvatlar mahalle camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





FATMA SIDDIKA ÖZTÜRK





Sandallar mahallesi sakinlerinden (Merhum) Ahmet ÖZTÜRK'ün eşi, Ali ÖZTÜRK, Hatice ÇARŞAMBALIOĞLU, Nazire VARLIK'ın anneleri, Ayhan ÇARŞAMBALIOĞLU, Kenan VARLIK'ın anneanneleri, Yusuf ÖZTÜRK, Şenol ÖZTÜRK'ün babaanneleri, Mehmet ÇARŞAMBALIOĞLU, Kamil VARLIK'ın kayınvalidesi;





Cenazesi bugün Sandallar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.





FEDİME BAYRİ





Seben ilçesi Tazılar köyü halkından Hüseyin BAYRİ'nin eşi, (Merhume) Gülsüm BAYAR ve Mustafa BAYRİ'nin anneleri, Sevgiye YERLİKAYA, Celal BAYRİ, Berat BAYRİ ve Emine İLHAN'ın babaanneleri, Ekrem BAYAR ve Teslime BAYRİ'nin kayınvalidesi, Gülcan BİLEN'in anneannesi;



