NAZMİYE ÇELİK
Çepni köyü halkından (merhum) Mehmet ÇELİK'in eşi,İsmail,Hüseyin,Rabia ÇELİK,Saniye KARAKAŞ ve Hayriye KARABACAK'ın anneleri,Mustafa KARAKAŞ,Kadir ÇELİK,Erdoğan KARABACAK,Ayşe,Hatice ÇELİK'in kayınvalidesi,Emine ÇELİK'in babaannesi;
Cenazesi bugün Çepni köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FİRZAN KANI
Seben ilçesi,Tepeköy halkından Kazım KANI'nın eşi,Haşim ve Şemsettin KANI'nın anneleri,İbrahim,Serpil,Sevil ve Ersin KANI'nın babaanneleri;
Cenazesi bugün Doğancı köyü,Yeni mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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