RABİA AKMAN
Kıbrıscık Alan Balı köyü halkından (merhum) Hüseyin AKMAN'ın eşi, Fadime SAK, Rahime ÇINAR, Safiye BAYRİ, Arife TEMEL ve Halime İLMEN'in anneleri, Satılmış SAK, Kemal ÇINAR, (merhum) Mustafa BAYRİ, Recai TEMEL, Sabahattin İLMEN'in kayınvalidesi;
Cenazesi bugün aktaş camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazından sonra şehitler mezarlığına defnedilecektir.
KEMAL ŞALKAMCI
Çukurören köyü halkından Nebahat ŞALKAMCI'nın eşi, Hakan, Cengiz, Harun ve Yasemin ŞALKAMCI'nın babası;
Cenazesi bugün yeşil camide kılınacak cuma ve cenaze namazından sonra şehitler mezarlığına defnedilecektir.
GÜNER MURTEZAOĞLU
İlimizin turizm duayeni Mazhar MURTEZAOĞLU'nun eşi, Emine ERGÜL ve Harun MURTEZAOĞLU'nun anneleri, Halit ERGÜL ve Nuray MURTEZAOĞLU'nun kayınvalidesi;
Cenazesi bugün kalıcı konutlar camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazından sonra şehitler mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecektir.
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