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19 Mart 2017 Pazar
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    19.03.2017

    19 Mart 2017 Pazar 20:05
    Bu haber 292 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    ABDULLAH SEYMEN

    Sandallar mahallesi sakinlerinden Emine SEYMEN'in eşi, Sinan SEYMEN, Yasemin SEYMEN ÇAKIR ve Kübra DEMİR'in babaları, Bolu Esnaflarından;

    Cenazesi bugün Sandallar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Sandallar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    SAFİYE YILMAZ

    Tetemeçele Köyü Hallar mahallesi halkından(Merhum) Kazım YILMAZ'ın eşi, Yücel YILMAZ ve Nezaket ESER'in anneleri;

    Cenazesi bugün Tetemeçele köyü Hallar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlıgına defnedilecektir.

    BURHANETTİN OSMAN PERÇİN  

    Borazanlar mahallesi halkından (Merhum) Ali PERÇİN'in oğlu, Mustafa, Keramettin, Tahir ve Nizamettin PERÇİN'in kardeşleri, Kadir ve Ali PERÇİN'in babaları;

    Cenazesi bugün Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü Kulübe yanı camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    NAZİLE YILDIZ

    Aşağı Karaköy mahallesi sakinlerinden (Merhum) Bedrettin YILDIZ'ın eşi, Cevriye, Behiye, Mürvet, Emine, Huriye YILDIZ'ın anneleri;

    Cenazesi bugün Aşağı Karaköy mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    GÜLİZAR DOLAPCI

    Kültür mahallesi sakinlerinden Eski Aşçılardan Fahri DOLAPCI'nın eşi, Sefer DOLAPCI ve Seher ÇAĞLAN'ın anneleri,Neriman DOLAPCI ve Galip ÇAĞLAN'ın kayınvalidesi, Yade ve Yalçın DOLAPCI'nın babaannleri, Talip ve Hakan ÇAĞLAN'ın anneanneleri;

    Cenazesi bugün Kültür camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    İSMAİL ÖZER

    Ilıcakınık köyü sakinlerinden  Melek ÖZER'in eşi, Selim Fatih ve Ayşegül ÖZER'in babaları, Ilıcakınık köyü Muhtarı;

    Cenazesi bugün Ilıcakınık köyü camii'nde kılıncak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığın a defnedilecektir. 
    Anahtar Kelimeler: 19.03.2017

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