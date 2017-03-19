





ABDULLAH SEYMEN





Sandallar mahallesi sakinlerinden Emine SEYMEN'in eşi, Sinan SEYMEN, Yasemin SEYMEN ÇAKIR ve Kübra DEMİR'in babaları, Bolu Esnaflarından;





Cenazesi bugün Sandallar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Sandallar mahalle mezarlığına defnedilecektir.





SAFİYE YILMAZ





Tetemeçele Köyü Hallar mahallesi halkından(Merhum) Kazım YILMAZ'ın eşi, Yücel YILMAZ ve Nezaket ESER'in anneleri;





Cenazesi bugün Tetemeçele köyü Hallar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlıgına defnedilecektir.





BURHANETTİN OSMAN PERÇİN





Borazanlar mahallesi halkından (Merhum) Ali PERÇİN'in oğlu, Mustafa, Keramettin, Tahir ve Nizamettin PERÇİN'in kardeşleri, Kadir ve Ali PERÇİN'in babaları;





Cenazesi bugün Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü Kulübe yanı camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





NAZİLE YILDIZ





Aşağı Karaköy mahallesi sakinlerinden (Merhum) Bedrettin YILDIZ'ın eşi, Cevriye, Behiye, Mürvet, Emine, Huriye YILDIZ'ın anneleri;





Cenazesi bugün Aşağı Karaköy mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.





GÜLİZAR DOLAPCI





Kültür mahallesi sakinlerinden Eski Aşçılardan Fahri DOLAPCI'nın eşi, Sefer DOLAPCI ve Seher ÇAĞLAN'ın anneleri,Neriman DOLAPCI ve Galip ÇAĞLAN'ın kayınvalidesi, Yade ve Yalçın DOLAPCI'nın babaannleri, Talip ve Hakan ÇAĞLAN'ın anneanneleri;





Cenazesi bugün Kültür camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.





İSMAİL ÖZER





Ilıcakınık köyü sakinlerinden Melek ÖZER'in eşi, Selim Fatih ve Ayşegül ÖZER'in babaları, Ilıcakınık köyü Muhtarı;



