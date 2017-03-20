KADRİYE TABAK
Yeniköy köyü halkından (merhum) Hüsamettin TABAK'ın eşi, Orhan, Burhan, Ayhan, Turhan, (merhume) Nurhan, Erhan, Ertan, Şükran, Ertuğrul, Şükriye, Neslihan, Seyhan ve Erkan TABAK'ın anneleri;
Cenazesi bugün Yeniköy köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.
NUSRET UYAR
Karaçayır mahallesi halkından Süheyla UYAR'ın eşi, Filiz DEMİRCİ, Figen ÖZCAN, Fatih UYAR ve Ali UYAR'ın babaları, Deniz, Sena, Ömer, Beyzanur, Enes, Hazal UYAR'ın dedeleri, seka fabrikasından emekli;
Cenazesi bugün Akçakoca Tahirli köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Akçakoca Tahirli köyü mezarlığına defnedilecektir.
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