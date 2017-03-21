EMİNE KAYGUSUZ
Kaynaşlı Yeniyurt Köyü sakinlerinden Cemal Kaygusuz'un eşi, Yaşar, Murat, Erol ve Yakup Kaygusuz'un annesi,
Cenazesi bugün Kaynaşlı Yeniyurt Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
SABRİ AKMAN
Yeniköy Köyü sakinlerinden Merhum Hacer Akman'ın eşi, Nazire Budakoğlu, Nezaket Öztürk, Mukaddes Başarslan, Seyit Ahmet Akman ve İbrahim Akman'ın babası, Merhum Ahmet Budakoğlu, Merhum Çetin Başarslan, Ahmet Öztürk, Şeref Akman ve Hamiyet Akman'ın kayınpederi,
Cenazesi bugün Yeniköy Köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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