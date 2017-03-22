İSMAİL ASLAN
Kıbrıscık ilçesi Kökez köyü sakinlerinden Fadime ASLAN'ın eşi, Dursun, İsmail, Melek ASLAN ve Menekşe KAÇAN'ın babaları;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Kökez köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:14:30 da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.
FİRNAZ DEMİREL
Seben ilçesi Musasofular köyü sakinlerinden Seyfettin DEMİREL'in eşi, Mehmet, Cemil DEMİREL ve Hedime YILDIZ'ın anneleri;
Cenazesi bugün Seben Musasofular köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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