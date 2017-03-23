FATMA KOCA
Mudurnu ilçesi büyükcami mahallesi halkından (merhum) Eşref KOCA'nın eşi, Mehmet KOCA, Hatice ÖZÇAĞLAR ve Mihriye ERMİN'in anneleri, Halit ÖZÇAĞLAR'ın kayınvalidesi, Özlem BAŞARAN ve Özgür ÖZÇAĞLAR'ın anneanneleri;
Cenazesi bugün Mudurnu büyükcamide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mudurnu merkez mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE TAŞ
Pelitçik köyü karabozlar mahallesi halkından belediyeden emekli İsmail TAŞ'ın eşi, Nurettin TAŞ, İsmet ALANBEL, Hikmet YÜKSEL'in anneleri, Huri TAŞ, Rafet ALANBEL, İrfan YÜKSEL'in kayınvalidesi, Nazım ARSLAN, Rafiye KABADAYI, (merhume) Hacer KAYMAN'ın kardeşi;
Cenazesi bugün tepecik merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Pelitcik köyü mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE METERELLİYOZ
Kızık köyü halkından (merhum) Hayri METERELLİYOZ'un eşi, Şeref ÖZEN ve Ahmet METERELLİYOZ'un anneleri, Aynur METERELLİYOZ'un kayınvalidesi, Emre ve Esra METERELLİYOZ'un babaanneleri, İrem ÖZEN'in anneannesi;
Cenazesi bugün aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
GÖKHAN SEYHAN
Sandallar mahallesi halkından Fatma ve Vahup SEYHAN'ın oğlu;
Cenazesi bugün sandallar mahallesinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra sandallar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE ÜRETEN
Yukarıçamlı köyü halkından Mustafa ve Hacer ÜRETEN'in kızı, Canser ve Mustafa ÜRETEN'in ablası;
Cenazesi bugün Yukarıçamlı köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.
OSMAN GÖKÇEOĞLU
Seben Kozyaka köyü nüfusuna kayıtlı emekli imam ;
Cenazesi bugün Ankara karşıyaka mezarlığı camisinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.
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