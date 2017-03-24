Banaz köyü halkından (merhume) Nazile TAŞKIN'ın eşi, İsmail, İbrahim, Şaban TAŞKIN'ın babaları, Mehmet ve Yusuf TAŞKIN'ın abisi, Murat TAŞKIN'ın amcası;
Cenazesi bugün Banaz köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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