MAHMUT KAYACA
Kıbrıscık ilçesi Alan Borucak köyü halkından, (merhume) Ayşe KAYACA'nın eşi, Refik, Satılmış, Ferhat KAYACA ve Şenay GÜMÜŞCÜ'nün babaları, Kübra KAYACA ve Serhat YAĞIZ'ın dedeleri;
Cenazesi bugün 500 evler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra ovadüzü mahalle mezarlığına defnedilecektir.
FİRDEVS ÇAY
Çaygökpınar köyü halkından, Rıfat ÇAY'ın eşi, Furi ESKİOĞLU, Ülviye ŞAY, İsmail, Naim, İbrahim, Yahya ÇAY'ın anneleri;
Cenazesi bugün Çaygökpınar köyü merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.
NATIK AY
Yeniçağ ilçesi asılbey mahallesi halkından, Teyfik ve Refik AY'ın babaları, Uğur TAŞ, Namık, Tarık AY ve Necmettin YALÇINKAYA'nın dedeleri;
Cenazesi bugün Yeniçağ Emine Hatun camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra ilçe mezarlığına defnedilecektir.
HÜSEYİN GÖKÇE
Aşağı karaköy mahallesi halkından, Sadık ve Nazmiye GÖKÇE'nin oğlu, öğretmen Necati GÖKÇE'nin kardeşi, Sami GÖKÇE'nin abisi, Nafiye GÖKÇE'nin eşi, Fevzi SARI'nın damadı;
Cenazesi bugün aşağı karaköy camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası karaköy mezarlığına defnedilecektir.
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