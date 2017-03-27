



HATİCE AKMAN





Yukarusoku mahallesi halkından, Çetmeli Hüseyin AKMAN'ın eşi, Hatice, Ahmet ve Sefer AKMAN'ın anneleri;





Cenazesi bugün Yukarısoku mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yukarısoku mezarlığına defnedilecektir.





MEHMET BULUT





Merhume Hatice BULUT'un eşi (merhum) Burhan, Yaşar BULUT, Turhan, Neslihan ve Fatma BULUT'un babaları, Ali, Remzi ve Niyazi BULUT'un abileri (merhum) Cevat KARA'nın eniştesi, Yasemin, Ecem, Burhan, Alihan, Özge, Eren, Seren, Saliha ve Sümeyye'nin dedeleri, Büyükcami esnaflarından yorgancı;





Cenazesi bugün Karacaağaç mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.





FATMA DURHAN





Mudurnu ilçesi, Orta köy Süveyköy mahallesi halkından, Dumlupınar ilkokulundan emekli Servet DURHAN'ın eşi, Zeynep ve Serkan DURHAN'ın anneleri;



