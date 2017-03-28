



EMİNE SEMAHAT USLU





Karamanlı mahallesi halkından (merhum) Abdullah ve Şeref ERKİP'in kızları,(merhum) Mustafa Necati USLU'nun eşi,Ahmet USLU,Bilge OLGUN ve Ayşe YÜCEL'in anneleri,Fatma USLU,Şadi YÜCEL ve Ilgaz OLGUN'un kayınvalidesi, Umut USLU'nun babaannesi,Pınar KAMAY,Nehir BUGAY,Ferhunde YÜCEL ve Umur YÜCEL'in anneanneleri;





Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.





SERVET CAMCI





Karacaağaç mahallesi halkından (merhume)Fethiye CAMCI'nın eşi,(merhume) Emine KÖK,Fatma ÇAYLAK,Şükran ŞENLİOL,Hacer DÜZENCİ'nin babaları,Mustafa KÖK,Hikmet ÇAYLAK,Yusuf ŞENLİOL,Selahattin DÜZENCİ'nin kayınpederi;





Cenazesi bugün Karacaağaç Yukarı mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.





MAHSUNE GÜNGÖR





Karamanlı mahallesi halkından (merhume) Şükran ve (merhum) Abdullah YILMAZDEMİR'in kızı,Cavidan ÖZBOYACI ve Akif YILMAZDEMİR'in kardeşi,Zafer POLAT'ın annesi;



