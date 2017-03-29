İSMAİL GÖREN
Ağaççılar köyü halkından Paşaköy mahallesinde ikamet eden Tenzile GÖREN'in eşi, Nirgül, Cengiz, Caner, Cahit ve Cem GÖREN'in babaları, eski Bolu esnaflarından aile kasabı;
Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi eniştebey caminde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA DEMİR
Seben Kabak köyü halkından (merhume) Lütfiye DEMİR'in eşi, Fatma UĞURLU, Rıfat DEMİR, Nebahat ASLAN'ın babaları, Nurettin UĞURLU, Gülay DEMİR, Mürsel ARSLAN'ın kayınpederi;
Cenazesi bugün Tepecik beşevler caminde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra kabaklılar mezarlığına defnedilecektir.
VAHİDE VARLIK
Seben ilçesi Gerenözü köyü halkından, Ahmet VARLIK'ın eşi, Afer ve Cafer VARLIK'ın anneleri, Emel VARLIK, Ezel TUT, Fatma KALIN, Ahmet ve Semra VARLIK'ın babaanneleri;
Cenazesi bugün Seben merkez caminde kılıncak öğle ve cenaze namazından sonra Gerenözü köy mezarlığına defnedilecektir.
NAFİYE AŞÇIOĞLU
İhsaniye mahallesi halkından, Mehmet AŞÇIOĞLU'nun eşi, Pakize ÜNAL, Müşerref ÇAMLIBEL, Selma, Safinaz ve Nadir AŞÇIOĞLU'nun anneleri, Dörtdivan Hacetler köyü eşrafından;
Cenazesi bugün Dörtdivan Hacetler köy caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!