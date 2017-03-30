ZEHRA YILMAZ
Büyük Berk köyü halkından, hacı Seyfettin YILMAZ'ın eşi, Nazile, Nezmiye ve İsmail YILMAZ'ın anneleri, Yücel YILMAZ'ın babaannesi, Mustafa ÖZDEMİR ve İsmail FİDAN'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Büyük Berk köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ÇETİN GÜLTOPU
Merhum Mehmet Ali ve Hatice GÜLTOPU'nun oğlu, Metin GÜLTOPU'nun kardeşi, Fatma GÜLTOPU'nun eşi, Koray GÜLTOPU ve İpek BÜKLÜ'nün babası, Gökan BÜKLÜ'nün kayınpederi;
Cenazesi bugün Karaçayır camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çığıtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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