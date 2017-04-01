EMİNE KIZMAZ
Topardıç Köyü halkından (Merhum) İsmail KIZMAZ'ın eşi, Yusuf, Adem, Fikret, Murat ve Kudret KIZMAZ'ın anneleri, Aysel ve Hayriye KIZMAZ'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Topardıç Köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
SAVAŞ ILGAZ
Bolu Eşrafından (Merhum) Ovabaşlı Mehmet Nazmi AKKAYA (Merhume) Ayşe AKKAYA'nın torunu (Merhum) Ziya ILGAZ (Merhume) Vasıfa ILGAZ ORAYDIN'ın oğlu (Merhume) Makbule ÖZKAN (Merhume) Makbule ÖZKAN (Merhume) Hatice YAŞAR (Merhum) Saadettin OVABAŞLI (Merhum) Yılmaz GÜNDÜZ AKKAYA'nın yiğenleri, Ovabaşlı, Akkaya, Özkan, Büyükkırlı, Aktaş Ailelerinin kuzenleri, Diş Hekimi DOKTOR;
Cenazesi bugün İstanbul Teşvikiye camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası İstanbul Feriköy mezarlığına defnedilecektir.
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