



MEVLÜT YAMAN





Saraycık köyü halkından Nazile YAMAN'ın eşi, Necdet, Mustafa ve Fikret YAMAN'ın babaları;





Cenazesi bugün Saraycık köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





SADETTİN GÜNAYDIN





Değirmenözü köyü halkından Şehide GÜNAYDIN'ın eşi, Vedat ve Sedat GÜNAYDIN'ın abisi, Eski Belediye Personeli İbrahim GÜNAYDIN ve İsmail GÜNAYDIN'ın babaları, Emine ve Gülsüm GÜNAYDIN'ın kayınpederi;



