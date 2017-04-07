AHMET BÜYÜKGÜLEN
Kıbrıscık ilçesi Yazıca köyü halkından Emekli Polis Memuru;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Yazıca köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
AYŞE İLEN
Kıbrıscık ilçesi Alemdar köyü halkından (merhum) Mustafa İLEN'in eşi,Emine AKSAY,Münevver BİLGİN ve Ramazan İLEN'in annesi;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Alemdar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET BOZKURT
Kıbrıscık ilçesi Kökez köyü halkından Fazilet BOZKURT'un eşi,Murat BOZKURT, Fatma TARHAN ve Zeynep ÇELİK'in babaları,Turgay TARHAN ve Abdullah ÇELİK'in kayınpederi;
Cenazesi bugün Aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE BAŞARAN
Aşağısoku mahallesi halkından Kadir BAŞARAN'ın eşi, Hayrettin BAŞARAN,Fahrettin BAŞARAN ve Nezahat KESER'in anneleri,Ülviye BAŞARAN,Mükerrem BAŞARAN ve Kemal KESER'in kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Aşağısoku mahalle camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Aşağısoku mezarlığına defnedilecektir.
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