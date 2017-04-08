ALATTİN BAŞKAN
Mudurnu ilçesi Göncek köyü halkından İsmail, İbrahim ve Musa BAŞKAN'ın babaları;
Cenazesi bugün Mudurnu Göncek köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NAZİLE ÖZYİYİT
Çatakören köyü sakinlerinden (Merhum) Hüseyin ÖZYİYİT'in eşi, Mehmet, Raşit (Merhume) Huriye ÖZYİYİT'in anneleri;
Cenazesi bugün Çatakören köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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