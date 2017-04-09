Yaka Yeniköyü halkından Şükriye KARADUMAN'ın eşi (Merhum) Şemsettin ve (Merhume) Rahime KARADUMAN'ın oğlu, Özge ve Bilge'nin babaları, Nazım BAŞARER'in kayınpederi, Fettah ve İhsan KARADUMAN'ın kardeşi, Siyami ve Adnan KARADUMAN'ın abisi;

Cenazesi bugün Siteler camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

DÖNDÜ AKÇA

Düzce ili Yığılca ilçesi Aksu köyü halkından (Merhum) Ahmet AKÇA'nın eşi, PTT'den emekli İbrahim AKÇA'nın annesi, Bolu pazarcı esnaflarından Emriye AKÇA'nın kayınvalidesi, Engin AKÇA ve Kezban YILMAZ'ın babaanneleri;

Cenazesi bugün Düzce Yığılca ilçesi Aksu köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.