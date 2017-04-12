Kıbrıscık ilçesi Nadas köyü sakinlerinden (Merhum) Osman ve Havva DEMİRKAYA'nın oğlu, (Merhum) Şayeste DEMİRKAYA'nın eşi, Osman DEMİRKAYA, Halise AKSOY ve Durmuş DEMİRKAYA'nın babaları, Koray, Güray ve Eray DEMİRKAYA'nın dedeleri;

Cenazesi bugün Kıbrıscık ilçesi merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Nadas köyü mezarlığına defnedilecektir.

Saat 10:30-11:00 Sultan hamamı önünden araç kaldırılacaktır.

MEHMET YURTER

Yukarı çarşı eski esnaflarından (merhum) terzi İsmail ve Şerife YURTER'in oğlu, işkurdan emekli Şeref YURTER'in eşi, Yasemin OFLAZ, Ahmet OFLAZ, Yetkin YURTER ve Seda YURTER'in babaları, suni tahta fabrikasından emekli;

Cenazesi bugün Bilal-i Habeşi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yenicepınar köyü mezarlığına defnedilecektir.

AHMET KAYA

Yaka musluklar köyü halkından (merhum) Ali KAYA ve Şeref KAYA'nın oğlu, Hatice KAYA'nın eşi, İbrahim, İsmail ve (merhum) Fatma AKDAŞ'ın babaları, Mehmet KAYA'nın abisi (merhum) Ömer SAĞLAM ve Gölyüzü mahalle muhtarı Mustafa SAĞLAM'ın yeğeni;

Cenazesi bugün Yaka musluklar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

FAHRİ KARATAŞ

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi İğneciler köyü sakinlerinden Mehmet KARATAŞ'ın oğlu, Nurhan KARATAŞ'ın eşi, Zeynep KARATAŞ ve Serap BAŞDOĞAN'ın babası ,emekli ormancı Mehmet KARATAŞ'ın kardeşi, Bolu Atatürk ilkokulu emekli personeli;

Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Küplüce camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.