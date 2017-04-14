



FATİH YILMAZ





Dörtdivan ilçesi Bayramlar mahallesi halkından, Tepecik mahallesi sakinlerinden, Osman YILMAZ'ın torunu, Yaşar YILMAZ'ın oğlu;





Cenazesi bugün Dörtdivan ilçesi bucakkınık bayramlar mahallesinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası bucakkınık bayramlar mezarlığına defnedilecektir.





HÜSEYİN KURNAZ





Düzce ili Yığılca ilçesi Yaylatepe köyü halkından, Halil ve Kezban KURNAZ'ın oğlu, Göynük Safranlar köyünden Vacip AKÇELİK'in damadı, Fatma KURNAZ'ın eşi, Emre ve Merve KURNAZ'ın babaları, Hasan, Aydın, Aynur, Ayten ve Rahime'nin abileri, Tolga, Ahmet, Yusuf, Halil, Duygu ve Burcu'nun amcası;





Cenazesi bugün Kurucay yeni camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.





KADRİYE ÇAĞALI





Sultan köyü halkından, Ağda cami emekli imamı Mustafa ÇAĞALI'nın eşi, Ali Murtaza ÇAĞALI, Sabriye CESUR, Hayriye ALTINSOY ve (merhume) Rabia BAKIŞKAN'ın anneleri, Belediye meclis üyesi Hicran ÇAĞALI'nın kayınvalidesi, Recayi ÇAĞLAR'ın yengesi;



