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16 Nisan 2017 Pazar
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    16.04.2017

    16 Nisan 2017 Pazar 22:28
    Bu haber 266 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    LÜTFİYE KAHRAMAN
    Tekke Yenipelitçik köyü halkından, (merhum) Hayrettin TÜRK ve (merhume) Emine TÜRK'ün kızı, Fevzi KAHRAMAN'ın eşi, Sefer, Mümin, Sedat, Emine ve Hatice KAHRAMAN'ın anneleri;

    Cenazesi bugün Tekke Yenipelitçik köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    SABRİ ÖZTOSUN

    Bahçelievler mahallesi halkından Köy Hizmetlerinden emekli (merhum) Ali ve Hacer ÖZTOSUN'un oğlu, Fatma KASIMOĞLU, Yıldız AŞÇIOĞLU ve Lütfiye ERÖZDEMİR'in kardeşleri, Öznür ÖZTOSUN ÇAYDERE, Sinan ve Hakan ÖZTOSUN'un babaları, Necla ÖZTOSUN'un eşi;

    Cenazesi bugün Bahçelievler mahallesi Muzaffer Işın caddesindeki evinden alınarak Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

    ŞAZİYE YERLİKAYA

    Karaçayır mahallesi halkından, belediye çalışanlarından İmdat YERLİKAYA'nın eşi, Kemal ve Yetiş YERLİKAYA'nın gelini, Zekeriya ve Emine ŞALLI'nın kızı, Semiha, Kezban ve Şengül ŞALLI'nın kız kardeşi;

    Cenazesi bugün Nuhlar köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.

    KADRİYE ÜRPEK

    İhsaniye mahallesi sakinlerinden, Hüseyin ÜRPEK'in eşi, Ercan ÜRPEK, Nurcan TUNÇOK, Gülcan ALTANLAR'ın anneleri, Uğur TUNÇOK, Nihal ÜRPEK, (merhum) Necmi ALTANLAR'ın kayınvalidesi, Onur ÜRPEK'in babaannesi, Mine ÇAĞRI BERBEROĞLU, Hasan Ali TUNÇOK, Cem DİLEK, Cenk ALTANLAR'ın anneanneleri, Ali ve Bediha ÖZDİLEK, Şükriye ve Alpdeniz ÜRPEK, Özlem ve Aydın ÇİFTÇİ, Osman ve Elvan YUMRUKCAL'ın yengeleri, Durmuş, Nurhan ve Yeşim ÖZDEMİR'in teyzeleri;

    Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar caminde kılınacak ikindi ve cenaze namazından sonra Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 16.04.2017

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