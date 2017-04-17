HATİCE YÜNLÜOĞLU
Merhum Hüseyin YÜNLÜOĞLU'nun eşi, Mustafa YÜNLÜOĞLU ve İsmail YÜNLÜOĞLU'nun anneleri;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Kuzgölcük yaylasına defnedilecektir.
MÜVEDDET TAŞER
Gölyüzü mahallesi halkından (merhum) Mustafa ve Alime CANPOLAT'ın kızı, Selahattin TAŞER'in eşi (merhum) Esat ve Tevfik CANPOLAT'ın kardeşi, Nurhan ÜNSALER, Selçuk ve Ertuğrul TAŞER'in anneleri;
Cenazesi bugün Düzce merkez camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Düzce Şehitlik mezarlığına defnedilecektir.
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