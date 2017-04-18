Çayır Köyü sakinlerinden Fahrettin, Hayrettin, Nurettin, Bedrettin ve Nuri DEMİR'in anneleri, İsmail DEMİR'in babaannesi;
Cenazesi bugün Çayır Köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Yorum yazarken lütfen aşağıda yazılan uyarıları göz önünde bulundurunuz!
@name x
Gerede’ye Nisan karı
Eğitimde gelişen ve büyüyen AİBÜ
Vali Baruş, Mudurnu’da incelemelerde bulundu
Doğanay: “MHP de biz de kendi hatalarımızı...
Köroğlu Ünitesi’ne Çocuk Sağlığı ve...
Emlak envanteri değerlendirildi
“Referandum herkesin kazandığı bir neticeyi...
Üzerlerinden kimlik bile çıkmadı
Siz de yazmak istemez misiniz?
YAZILIM: Haber-Sistemi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!