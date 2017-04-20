Çaygökpınar köyü halkından, Emine ÇELEN'in eşi, Filiz Makarna çalışanlarından Fikret ÇELEN ve Pancar Kooperatifi çalışanlarından Adnan ÇELEN'in babaları, Avukat Berrin, Fatih, Betül, Eren ve Ayşe Berra'nın dedeleri Almanyadan emekli;

Cenazesi bugün Çaygökpınar köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

EMRULLAH DOĞAN

Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler köyü halkından, Borazanlar Mahallesi sakinlerinden, (merhum) Sadettin ve (merhume) Fatma DOĞAN'ın oğlu, Cevriye GÖKKAYA, Raşit DOĞAN ve Nazmiye TOPAÇ'ın abileri, Mustafa, Erol, Fatma, Nebahat ve Hatice'nin babaları, Safure DOĞAN'ın eşi, Ilgın, Elvan, Efe, Ezgi ve Eylül'ün dedeleri;

Cenazesi bugün Borazanlar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.