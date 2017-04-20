Baltalı köyü halkından, Hatice BOLU'nun eşi, Osman BOLU ve İsmet ÖZDEMİR'in kardeşi, Fahrettin,Nazile, Makbule, Aynur BOLU'nun babaları, Murat, Rafet, Ürfet, Mehmet, Tayfun ve Cihan BOLU'nun dedeleri, Ramazan BOLU ve Recep AKGÜN'ün kayınpederi;

Cenazesi bugün aşağı Baltalı köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 10:30'da Köroğlu mahallesi Ataş market önünden araç kaldırılacaktır.

FAHRETTİN KONYALIOĞLU

Çampınar köyü halkından (merhum) Hüseyin ve Emine KONYALIOĞLU'nun oğlu, Selahaddin, Hüseyin, Fatma ve Nimet'in kardeşi, Alaaddin, Ersin ve Esra'nın babaları, Beratiya'nin eşi, Belediyeden emekli zabıta memuru;

Cenazesi bugün Çampınar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.