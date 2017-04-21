Doğancı köyü halkından Mürvet ALAGÖZOĞLU'nun eşi,Kudret ALAGÖZOĞLU,İsa ALAGÖZOĞLU,Safüre OLACAKOĞLU ve Sabriye SAĞLAM'ın babaları;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Doğancı köyü mezarlığına defnedilecektir.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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