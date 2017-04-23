MUHSİN TÜRK
Seben ilçesi Güneyce ve Dedeler köyü halkından, Adiviye TÜRK'ün eşi, Nuriye, Osman ve Nurten TÜRK'ün babaları;
Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Küplüce camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
AHMET UZUNBAY
Ahmetler köyü halkından, Makbule UZUNBAY'ın eşi, Kemal, Kemalettin, Kenan UZUNBAY ve Nermin EKİM'in babaları, Hasan UZUNBAY'ın abisi;
Cenazesi bugün Ahmetler köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA USLU
Mudurnu ilçesi Karataş köyü halkından, Fatma USLU'nun eşi, Saip Hakkı USLU, Akhanım ve Lütfiye ÇELİK'in babaları;
Cenazesi bugün Mudurnu Karataş köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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