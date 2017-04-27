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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    26.04.2017

    26 Nisan 2017 Çarşamba 23:27
    Bu haber 346 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    ELMAS ÇELİKAĞ
    Düzce ili Kazıkoğlu köyü halkından, Karamanlı mahallesi sakinlerinden (merhum) Hamid ÇELİKAĞ'ın eşi,(merhum) Ruhi ve Ayla ÇELİKAĞ'ın anneleri;

    Cenazesi bugün  Karamanlı mahallesi Yeşil camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

     

    NAİLE BİLENER

    Çamyayla köyü halkından (merhum) İbrahim BİLENER'in eşi, Sami BİLENER, Sayime YILMAZ ve Emine AYMANLI'nın anneleri, Ömer YILMAZ ve İbrahim AYMANLI'nın kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Çamyayla köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    MUHSİN YILMAZ

    Aktaş mahallesi halkından, Hacer YILMAZ'ın eşi, Yücel ve Çetin YILMAZ'ın dedesi, Ekrem YILMAZ'ın amcası;

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

    SEYFETTİN ÇÖRÜŞ

    Endüstri meslek lisesinden emekli Fatma ÇÖRÜŞ'ün eşi, Nebahat YURTSEVEN ve Safiye Demirel'in babaları, Fuat, Tuğba, Nihat, Emine, Murat ve Sedat'ın dedeleri;

    Cenazesi bugün Beşkavaklar mahallesi Atakent sitesinden alınarak Demirciler köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

     

    HASAN HÜSEYİN ERTEM

    Kıbrıscık ilçesi Dokumacılar köyü halkından (merhum) Emine ERTEM'in eşi, Süleyman EMEN, İsmail ve Ramazan ERTEM'in babaları, Arif, Satı ve Selda'nın kayınpederi;

    Cenazesi bugün Dokumacılar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 26.04.2017

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