Seben ilçesi Alpağut köyü sakinlerinden Hatice SEVGİ'nin eşi (Merhume) Ayşe KAHRAMAN'ın abisi, Bayram KARADENİZ ve Şükran SEVGİ'nin kayınpederi, Sevim KARADENİZ ve Mehmet SEVGİ'nin babası, Nurten KARADENİZ, Hatice KARADENİZ, Gürcan SEVGİ ve Türker SEVGİ'nin dedesi;

Cenazesi bugün Seben Merkez camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpağut köyü mezarlığına defnedilecektir.

YUSUF MEMİŞ

Mudurnu ilçesi halkından (Merhum) Mehmet ve (Merhume) Nazmiye MEMİŞ'in oğlu, Gülseren MEMİŞ'in eşi, (Merhume) Fatma DURUKAN YILDIRIM ve Yılmaz MEMİŞ'in abileri;

Cenazesi bugün Kürkçüler Toki camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

KAMİLE ERUL

Gerede ilçesi Samat köyü halkından Prof.Dr. Bünyamin ERUL'un annesi, Hacı Durmuş ERUL'un eşi;

Cenazesi bugün Gerede Samat köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

SERVET SİVRİKAYA

Yukarı Baltalı köyü halkından Nadire SİVRİKAYA'nın eşi, Ayşe ÖZDEMİR ve Mevlüt SİVRİKAYA'nın babaları;

Cenazesi bugün Yukarı Baltalı köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.