FADİME GÜLEN
Seben ilçesi Yuva köyü halkından (merhum) Ömer GÜLEN ve Havva GÜLEN'in kızı (merhum) Kıbrıs Gazisi Arif GÜLEN'in eşi, Mehmet, Seyhan ve Hüseyin GÜLEN'in anneleri;
Cenazesi bugün Seben Yuva köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Saat 10:00'da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.
FATMA KULOĞLU
Seben ilçesi Nimetli köyü halkından, Mukaddes ve Hüseyin KULOĞLU'nun kızı, Sinan KULOĞLU'nun ablası, kadın doğum hastanesi hemşirelerinden;
Cenazesi bugün Aktaş mahallesi şelale park yanı Burhanbey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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