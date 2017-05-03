MUHSİN GÜLŞEN
Çepni köyü halkından Şerif GÜLŞEN'in eşi,Mehmet GÜLŞEN,Şaziye,Fatma ve (merhume) Emine GÜLŞEN'in kardeşi,Basri ÖZDEMİR'in kayınbiraderi,(merhume) İlknur ve Bedrettin GÜLŞEN'in babası;
Cenazesi bugün Çepni köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FEDİME ZELİHA MERAY
Kıbrıscık ilçesi,Alemdar köyü halkından (merhum) Alişan MERAY'ın eşi,Fedime BAYRAM,Muammer MERAY,Huriye DEMİR,Havva İLHAN,Selma BÜYÜKKILIÇ'ın anneleri;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Alemdar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
OSMAN AYVAZ
Düzce ili Kaynaşlı ilçesi Yeniyurt köyü halkından Mevlüt,Zikri,Fikri,Fikret,Mustafa ve Yusuf AYVAZ'ın babaları;
Cenazesi bugün Düzce ili Kaynaşlı ilçesi Yeşilyurt köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ZEHRA YALÇIN
Aktaş mahallesi halkından (merhum) Hüseyin YALÇIN'ın eşi,Ayhan YALÇIN ve (merhum) Orhan YALÇIN'ın anneleri;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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