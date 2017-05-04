MEHMET CANER
Çatakören köyü halkından (merhum) Fazlı CANER'in oğlu, Naciye CANER'in eşi, Sedat CANER, İlknur CANER ve Merve AYDIN'ın babaları, Kamil ve Lütfi CANER'in kardeşi;
Cenazesi bugün Çatakören köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET SALMAN
Saraycık köyü halkından Sehar SALMAN'ın eşi, Mustafa SALMAN'ın babası, Hüseyin SALMAN'ın dedesi, emekli postacı;
Cenazesi bugün Saraycık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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