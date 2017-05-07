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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    07.05.2017

    07 Mayıs 2017 Pazar 22:13
    Bu haber 323 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    HAMİYET VANLIOĞLU
    Karacaağaç mahallesi halkından, (merhum) Sabri VANLIOĞLU'nun eşi, Fatma ÖZYAMAN, Serpil ÖZYAMAN, Hayriye BİLİR, Emine KALAYCI'nın anneleri, Mustafa ve Kenan VANLIOĞLU'nun yengesi;

    Cenazesi bugün Karacaağaç mahallesi Hacılar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra ecem reklam yanındaki mezarlığa defnedilecektir.

    AHMET KÜÇÜK

    Aktaş mahallesi halkından, Bolu Orman İşletme Müdürlüğünden emekli sayman, Zafer KÜÇÜK'ün eşi, Sevgi, Serpil, Murat ve Suat KÜÇÜK'ün babaları;

    Cenazesi bugün Aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    ZEYNEP AKBAL

    Sandallar mahallesi halkından, Ahmet AKBAL ve (merhum) Bayram AKBAL' ın annesi;

    Cenazesi bugün Düzce Çilimli Kırkharman köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    SAFİYE KINIK

    Değirmederesi köyü halkından, Hacı Ahmet KINIK'ın eşi, Aynur ve Merve KINIK'ın anneleri, (merhum) Hacı Talip ve Galip TEMEL'in kız kardeşi;

    Cenazesi bugün Değirmenderesi köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 07.05.2017

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