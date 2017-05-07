HAMİYET VANLIOĞLU
Karacaağaç mahallesi halkından, (merhum) Sabri VANLIOĞLU'nun eşi, Fatma ÖZYAMAN, Serpil ÖZYAMAN, Hayriye BİLİR, Emine KALAYCI'nın anneleri, Mustafa ve Kenan VANLIOĞLU'nun yengesi;
Cenazesi bugün Karacaağaç mahallesi Hacılar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra ecem reklam yanındaki mezarlığa defnedilecektir.
AHMET KÜÇÜK
Aktaş mahallesi halkından, Bolu Orman İşletme Müdürlüğünden emekli sayman, Zafer KÜÇÜK'ün eşi, Sevgi, Serpil, Murat ve Suat KÜÇÜK'ün babaları;
Cenazesi bugün Aktaş camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
ZEYNEP AKBAL
Sandallar mahallesi halkından, Ahmet AKBAL ve (merhum) Bayram AKBAL' ın annesi;
Cenazesi bugün Düzce Çilimli Kırkharman köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
SAFİYE KINIK
Değirmederesi köyü halkından, Hacı Ahmet KINIK'ın eşi, Aynur ve Merve KINIK'ın anneleri, (merhum) Hacı Talip ve Galip TEMEL'in kız kardeşi;
Cenazesi bugün Değirmenderesi köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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