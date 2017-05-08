Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından (merhum) Mustafa PARTI'nın eşi, Satılmış, Tahsin ve Fatma PARTI'nın anneleri;

Cenazesi bugün Kıbrıscık Bölücekkaya köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 10:30'da Aktaş mahallesi Kebap 14 yanından araç kaldırılacaktır.

AZİME ARAR

Seben ilçesi Susuz köyü halkından, Raşit ARAR'ın eşi, Mehmet, Mustafa, İrfan ve Erdinç ARAR'ın anneleri, Halise ÜNAL ve Ferruh ELBİR'in ablası;

Cenazesi bugün Seben Susuz köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

GÜLFİYE YALÇINKAYA

Sazakşeyhler köyü halkından, Hüseyin YALÇINKAYA'nın eşi, Mehmet, Zekai, Recai ve Emine'nin anneleri, Emine, Nurgül ve Mevlüt'ün kayınvalidesi, Nezehat, Nebahat, Metin, İbrahim, Zafer, İlknur ve Talha'nın babaanneleri, Merve, Tuğçe ve Sude'nin anneanneleri;

Cenazesi bugün Sazakşeyhler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MUHAMMET ENES BÖLEN

Sümer camii imam hatibi İbrahim BÖLEN ve Elif BÖLEN'in oğlu, Burak ve Fatma Erva'nın abisi, Sabri BÖLEN ve Cemalettin YAKIŞIR'ın torunu, Mehmet BÖLEN, Murat ve Mustafa YAKIŞIR'ın yeğeni;

Cenazesi bugün Sümer camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çepni köyü mezarlığına defnedilecektir.