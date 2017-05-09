MUHAMMET BAKIRCI
Yaka Yeniköyü halkından, İbrahim ve Sabahat BAKIRCI'nın oğlu, Adem BAKIRCI ve Havva DEYNEKEROĞLU'nun kardeşi, Osman DEYNEKEROĞLU'nun kayınbiladeri;
Cenazesi bugün Yaka Yeniköy camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
DÖNDÜ TÜCCAR
Kıbrıscık ilçesi Çökeler köyü sakinlerinden Hakkı TÜCCAR'ın eşi, Murat TÜCCAR, Zeynep TURGUT'un anneleri, Mustafa TURGUT'un kayınvalidesi, Kerim TURGUT, Zekeriya ONUR, Mustafa ARAR'ın yengeleri;
Cenazesi bugün Büyükcamii'de kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA KARABELEN
Mudurnu ilçesi Kavallar köyü sakinlerinden (Merhume) Lütfiye KARABELEN'in eşi, Münevver ve Fethi KARABELEN'in babaları, Kadir BALTACI, Mehmet, Fatma, Hacer KILIÇ'ın dayıları, Hayriye, Şermin, Sezer KARABELEN'in dedeleri;
Cenazesi bugün Mudurnu Kavallar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:10:30'da Yarenler sitesi önünden otobüs kaldırılacaktır.
İHSAN KARATAŞ
Paşaköy mahallesi halkından (Merhume) Fikriye KARATAŞ'ın eşi, Nurhayat İRAZ, Fikri KARATAŞ ve Lütfi KARATAŞ'ın babaları, Hatice ve Hacer KARATAŞ'ın kayınpederi, Emine YILDIRIM, Tahsin İRAZ, Nuriye KARATAŞ, Nadire AKSU, İsmail KARATAŞ, İlhan KARATAŞ, Ahmet KARATAŞ'ın dedeleri, Paşaköy Emekli İmam Hatibi;
Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi Eniştebey camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.
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