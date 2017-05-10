MÜNEVVER AYDAN
Kuzören Nuhlar köyü halkından, Seher, Nazile, Habibe, Cevriye, Reyai ve Sabahattin AYDAN'ın anneleri, Durmuş AYDAN'ın eşi;
Cenazesi bugün Nuhlar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ÖMER ALİ ÇETİN
Çaydurt Tarakcı köyü halkından, Nazire ÇETİN'in eşi, Nevin, Fatma, Erdal ve Serdal ÇETİN'in babaları, Fatih BOZKURT'un kayınpederi, Devlet hastanesinden emekli;
Cenazesi bugün Dağkent Toki 1. etap camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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