Karacaağaç mahallesi halkından, (merhum) Halil İbrahim ESEN ve Hacer ESEN'in oğlu, Münevver ESEN ve (merhum) Mürvet YAZICI'nın kardeşi, Müzeyen ESEN'in abisi, Müveddet ESEN'in eşi, Müveddet DURAN, Belediye personeli İbrahim ESEN ve Ersin ESEN'in babaları, Rıfat DURAN'ın kayınpederi;

Cenazesi bugün Karacaağaç yukarı mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

KAZIM YAKA

Karaçayır mahallesi halkından, İlker YAKA, Aynur KUMANDAŞ ve Melek ÖZÇELİK'in babaları, Tolga ve Tayfun YAKA'nın dedeleri, eski nakliyeci;

Cenazesi bugün Beşkavaklar mahallesi Yeni camiide kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

AHMET DEMİRTAŞ

Yukarı çarşı esnaflarından manifaturacı, Mehmet Emin DEMİRTAŞ ve İmran DEMİRTAŞ'ın oğlu, Bülent DEMİRTAŞ ve Ayşenur MORKAN'ın kardeşi, Huriye DEMİRTAŞ'ın eşi, Macit Emre DEMİRTAŞ'ın babası, Pakize YILDIRIM'ın torunu, Çetin, Metin, Mustafa YILDIRIM'ın yiğeni;

Cenazesi bugün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.